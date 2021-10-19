2021/10/19 | 13:20 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد..اختناقات مرورية في جانبي الكرخ والرصافة

شهدت العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، اختناقات مرورية في جانبي الكرخ والرصافة.

وقال مصدر ، ان “الاختناق المروري في جانب الكرخ تركز في شارع المطار، مرورا بجسر الجادرية الحيوي وانتهاء بساحة الحرية في منطقة الكرادة “.

وأضاف، ان “جانب الرصافة شهد أيضا اختناقا مروريا خانقا، وخاصة في طريق محمد القاسم السريع، الذي شهد طوابير طويلة من السيارات”.

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