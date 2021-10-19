2021/10/19 | 13:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: K8yN8gHaLnQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. باسل الكاظمي يتحدث عن أسباب اندلاع أزمة إعلان نتائج الانتخابات العراقية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. باسل الكاظمي يتحدث عن أسباب اندلاع أزمة إعلان نتائج الانتخابات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).