2021/10/19 | 13:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تضبط معاملات عقارية مزيفة صرف بموجبها أكثر من مليارين دينار المركز الخبري الوطني.

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