2021/10/19 | 13:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن موعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على أسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب في دورته الخامسة، بعد إجراء الانتخابات التشريعية في العاشر من تشرين الأول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متى تصادق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات..



المفوضية تُجيب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متى تصادق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.. المفوضية تُجيب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متى تصادق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.. المفوضية تُجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).