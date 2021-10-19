2021/10/19 | 13:24 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفارة الأمريكية في بغداد تفعل منظومة الـ c.ram وتطلق صافرات الإنذار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/19 | 13:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الأمريكية في بغداد تفعل منظومة الـ c.ram وتطلق صافرات الإنذار) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الأمريكية في بغداد تفعل منظومة الـ c.ram وتطلق صافرات الإنذار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).