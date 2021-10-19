ايقاف محاولة ابتزاز زوج لزوجته في البصرة

2021/10/19 | 13:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغرض من الابتزاز لاجبار زوجته عن التنازل عن حقوقها الشرعية والقانونية.

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