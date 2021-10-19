5 نصائح لتشجيع أطفالكم على النوم في الوقت المحدد..ما هي؟

2021/10/19 | 13:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يثير القلق من عدم قدرة الأطفال على أخد حاجتهم من النوم، قلق الأهل ومشاعر الإحباط لديهم، ويسبب معارك يوميّة، لعدم تمكّنهم من إقناع أطفالهم بأن النوم أمر ضروري، لا يمكن تجنّبه.

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