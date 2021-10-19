وزير الدفاع الاميركي يصل أوكرانيا لبحث تسريع الاصلاحات

2021/10/19 | 13:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى أوكرانيا الثلاثاء لإجراء مفاوضات حول تقديم المساعدة العسكرية الأميركية إلى كييف لمواجهة روسيا، الأمر الذي يثير قلق موسكو.من المقرر أن يلتقي أوستن بالرئيس فولوديمير زيلنسكي ووزير الدفاع أندري تاران.في نهاية شهر … Readmore

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