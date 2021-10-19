2021/10/19 | 13:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقر مجلس النواب اللبناني اليوم الثلاثاء، إجراء الانتخابات النيابية في 27 مارس (آذار) المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم أن مجلس النواب عقد جلسة تشريعية لدراسة قانون لتعديل قانون الانتخابات النيابية، واقتراح الكوتا النسائية.

التالي

منذ 45 دقيقة

آخر تطورات كورونا حول العالم

منذ ساعة واحدة

السعودية تطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي العربية

منذ ساعتين

وزير الخارجية السعودي يبحث مع سفير قطر تعزيز العلاقات

منذ 3 ساعات

ماكرون يريد الإعلان عن بناء 6 مفاعلات نووية قبل عيد الميلاد

منذ 4 ساعات

ترامب يرفع دعوى لمنع كشف وثائق عن اقتحام الكابيتول

منذ 14 ساعة

اعتقال خلية من “داعش” تضم قياديين شرقي سوريا

منذ 15 ساعة

واشنطن: تتحدث عن سياسة الناتو تجاه روسيا

منذ 16 ساعة

نيوزيلندا تمدد الإغلاق العام في مدينة أوكلاند

منذ 16 ساعة

نصر الله: أحداث الطيونة خطيرة ومفصلية

منذ 17 ساعة

دولة عربية تلغي تدابير الحجر الصحي في جميع المحافظات

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد موعد الانتخابات البرلمانية اللبنانية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد موعد الانتخابات البرلمانية اللبنانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).