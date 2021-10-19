بيان من جهاز المخابرات العراقي يفصّل عملية اعتقال “غزوان الزوبعي”

2021/10/19 | 13:52 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الاثنين، اعترافات خطيرة للارهابي”ابو عبيدة بغداد” مفجر الكرادة الدامي.وذكر في بيان انه “بعد الاتكال على الله تمكّن جهاز المخابرات الوطني العراقي بإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة من اعتقال أحد رؤوس الإرهاب العفنة التي أوغلت بدماء العراقيين في جرائم متعددة أبرزها جريمة مجمع الليث التجاري في منطقة الكرادة بتأريخ (3 / 7 / 2016) المدعو غزوان علي حسين راشد الزوبعي، والمكنى أبو عبيدة بغداد”.واضاف “حيث باشر جهاز المخابرات منذ ذلك الوقت بجمع المعلومات وتحليلها وصولاً إلى المسؤول المباشر عنها المدعو أبو عبيدة بغداد، الذي تبين أنه يتنقل بين عدة دول، […]

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