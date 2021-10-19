2021/10/19 | 13:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: viHMVUS3uRs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قناة دجلة ترافق القوات الأمنية في ذي قار أثناء فرض الأمن في ناحية العكيكة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قناة دجلة ترافق القوات الأمنية في ذي قار أثناء فرض الأمن في ناحية العكيكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).