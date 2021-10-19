ثوره على -النهضوية الحداثية الزائفه-؟/1 - عبدالامير الركابي

2021/10/19 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي على مدى اكثر من قرنين، وقعت منطقة الشرق متوسطية / العربية، تحت طائلة ووطاة حال من الخروج عن الذات، لصالح الظاهرة الغربية الحداثية المستجده، ومنجزها الكبير الشامل نموذجا وتفكرا، واذ التقت حالة الانقطاع الانحداري المهيمنه على المنطقة منذ 1258 ، تاريخ سقوط بغداد عاصمة الإمبراطورية الكبرى، على يد المغول، مع ما اعقب ذلك من الاشعاع الأوربي الحديث، والانقلاب الالي، فلقد صار مما لامهرب منه الخضوع لاحكام ......





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