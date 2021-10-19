الحكيم يدعو إلى النظر بالطعون على وفق السياقات القانونية والسلمية

2021/10/19 | 14:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم تطورات المشهد السياسي في العراق ونتائج الانتخابات الأخيرة.

وبحسب بيان لمكتبه فقد بن الحكيم خلال اللقاء أهمية تنسيق الأدوار بين جميع القوى السياسية لتلافي حدوث الإنسداد السياسي في العراق مبينا إن الإنتخابات كانت حلا لواقع سياسي متأزم, وحمل الجميع مسؤولية التنازل لصالح العراق.

ودعا الحكيم إلى النظر بكل الطعون على وفق السياقات القانونية والسلمية وضرورة النظر بجدية فيها مما يطمئن بشفافية العملية الانتخابية.

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