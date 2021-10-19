2021/10/19 | 14:02 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط دراجات مخالفة في أم قصر الشمالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/19 | 14:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط دراجات مخالفة في أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط دراجات مخالفة في أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).