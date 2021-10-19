2021/10/19 | 14:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر المنتج محمد حفظي أنّ ما حدث من تداعيات بعد انسحاب فنّانين مصريين من عرض فيلم "ريش" في مهرجان الجونة السينمائي، واتهام صناعه بالإساءة لسمعة مصر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيلم "ريش" يشعل الجدل مجددًا في مهرجان الجونة.. بعيدًا عن إطلالات الفنانات) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيلم "ريش" يشعل الجدل مجددًا في مهرجان الجونة.. بعيدًا عن إطلالات الفنانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).