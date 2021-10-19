2021/10/19 | 14:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على عدد من الأشخاص على أثر نزاع عشائري في محافظة ذي قار.وذكرت الخلية في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “القوات الأمنية في قيادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلام الأمني تصدر بيانًا حول نزاع “العكيكة” الدامي المركز الخبري الوطني.

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