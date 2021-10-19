بموافقة السيستاني.. تعين امين عام العتبة العلوية في النجف

2021/10/19 | 14:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الوقف الشيعي، الثلاثاء، بتعيين عيسى الخرسان، أمينا عاما للعتبة العلوية في النجف.

وبحسب وثيقة حصل عليها NRT عربية، (19 تشرين الأول 2021)، أن ا"لأمر جاء لمقتضيات مصلحة العمل واستنادا للصلاحيات المخولة لنا وكذلك لموافقة المرجع الديني الأعلى".

وكان الخرسان عضو مجلس إدارة العتبة العلوية والمشرف على أقسام الإعلام والشؤون الفكرية والثقافية والعلاقات العامة ومضيف الزائرين.

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