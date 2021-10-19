أمير قطر يدخل تعديلاً واسعاً على مجلس الوزراء

2021/10/19 | 14:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء، أمراً أميرياً بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.

ونص الأمر، حسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية اليوم، على تعيين علي بن أحمد الكواري وزيراً للمالية، وجاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزيراً للمواصلات، وصلاح بن غانم العلي وزيراً للرياضة والشباب، وعبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيراً للبلدية.

وتضمن الأمر تعيين غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزيراً للتجارة والصناعة، وبثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي، وعبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزيراً للثقافة، وفالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزيراً للبيئة والتغيّر المناخي، وعلي بن سعيد بن صميخ المري وزيراً للعمل، ومحمد بن علي بن محمد المناعي وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومريم بنت علي بن ناصر المسند وزيراً للتنمية الاجتماعية والأسرة، ومحمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضواً بمجلس الوزراء.

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