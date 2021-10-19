2021/10/19 | 15:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الثلاثاء، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق متهمين قاما بتعنيف صبي في الديوانية.وذكر بيان للوزارة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “وزير الداخلية عثمان الغانمي وجه اليوم، باتخاذ الإجراءات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تصدر توجيهات صارمة بحق متهمين بتعنيف طفل في الديوانية المركز الخبري الوطني.

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