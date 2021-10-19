2021/10/19 | 15:05 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استطلاع رأي الشاب العراقي ... زوجوه حتى يعقل..هل أصبح الزواج مصحة عقلية؟) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7ovXGB2wln0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استطلاع رأي الشاب العراقي ... زوجوه حتى يعقل..هل أصبح الزواج مصحة عقلية؟) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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