مع وفاة كولين باول بسبب مضاعفات كورونا.. كيف أثر السرطان ومرض باركنسون على معركته ضد الفيروس؟

2021/10/19 | 15:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي كولين باول من مضاعفات فيروس كورونا، على الرغم من حقيقة أنه كان قد تم تطعيمه بالكامل ضد الفيروس.لكن باول كان يعاني أيضًا من مرض الورم النقوي المتعدد ومرض باركنسون.كيف أثر مزيج السرطان ومرض باركنسون على معركة الرجل، الذي كان يبلغ من العمر 84 عامًا، ضد فيروس كورونا؟

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