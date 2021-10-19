التيار الصدري يكشف عن اجتماع مرتقب مع جهة سياسية مهمة في الاطار التنسيقي

2021/10/19 | 15:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو التيار الصدري عصام حسين، الثلاثاء، ان هناك اجتماع مرتقب بين مقتدى الصدر وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، مشيرا الى ان الاجتماع سيتناول تداعيات الانتخابات والتحضير لتشكيل الحكومة القادمة.

وقال حسين في تصريح لـ NRT عربية، ( 19 تشرين الاول 2021)، أن "هناك تفهمات ستحدث بين التيار و كل الكتل السياسية الاخرى، وهذه التفهمات تتعلق بالتحضير لتشكيل الحكومة القادمة".

واضاف، ان "تيار الحكمة حاليا ضمن الاطار التنسيقي الذي يضم عدد من الجهات السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات، الا ان هذا لايمنعهم من الخوض في الامور التي تخص الاسراع في تشكيل الحكومة وخاصة بعد اعلان المفوضية النظر في الطعون المقدمة من قبل الجهات السياسية الخاسرة في الانتخابات".

وتابع حسين، "التيار الصدري قريب ايضا من المستقلين ونتوقع ان يصوتوا في البرلمان لمرشح التيار"، مشيرا الى ان "التيار بصدد التركيز على اختيار مرشح لرئاسة الحكومة يكون لديه مقبولية من القوى المدنية بالاضافة الى الجهات السياسية الاخرى".

واوضح، "نحن لانريد تكرار تجارب السنوات السابقة بأختيار شخصية توافقية يحضى بموافقة القوى الشيعية فقط، بل نريد ان يكون المرشح لرئاسة الحكومة القادمة يحضى بمقولية وطنية".

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