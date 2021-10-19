طالب بكلية الطب ينتحر في كربلاء .. وجامعته تعلق على الحادث

2021/10/19 | 15:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت جامعة وارث الانبياء (عليه

السلام)، الثلاثاء، توضيحاً بعد انتحار

احد طلبتها في كلية الطب.

وقالت الجامعة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تعبر جامعة وارث

الانبياء (عليه السلام)، عن آلمها

الش

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