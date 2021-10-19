2021/10/19 | 15:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني طمأنت وزارة التربية، ذوي الطلبة بشأن الكتب المدرسية مع قرب إنطلاق العام الدراسي الجديد.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح صحافي، إن “الوزارة ماضية بطباعة الكتب ليتم تسليمها مع انطلاق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تنوه بشأن المناهج الدراسية وتعلق عطلة السبت المركز الخبري الوطني.

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