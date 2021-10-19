2021/10/19 | 15:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني عزت شركة الاستكشافات النفطية، اليوم الاثنين، أسباب عدم المضي سريعاً، في استثمار الغاز الذي اكتشف حديثاً في الصحراء الغربية، بواسطة الفرق الزلزالية، إلى عدم توفر التمويل المالي.وقال مدير الشركة، باسم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن أسباب عرقلة استثمار الغاز في الصحراء الغربية المركز الخبري الوطني.

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