المفوضية: جميع الطعون المقدمة لا تثبت وجود تلاعب داخل المحطات الانتخابية

2021/10/19 | 15:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بان اعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية سيتم بعد 17 يوماً وذلك بعد حسم الطعون المقدمة.

الفريق الإعلامي للمفوضية اكد تسلم 1300 طعن على نتائج الانتخابات البرلمانية حتى الان وأشار إلى أن جميع الطعون المقدمة لا تثبت وجود تلاعب داخل المحطات الانتخابية.

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