2021/10/19 | 15:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن خططها الأمنية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.وذكر الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح صحافي، انه “جرت تهيئة الخطة الأمنية الخاصة بوزارة الداخلية مع انطلاق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مع قرب بدء العام الدراسي..



الداخلية تكشف عن خطتها الأمنية المركز الخبري الوطني.

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