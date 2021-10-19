الداخلية تصدر توجيهاً بعد تعنيف طفل في الديوانية

2021/10/19 | 15:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق متهمين قاما بتعنيف صبي في الديوانية.

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "الغانمي وجه اليوم الثلاثاء، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق متهمين (والده وعمه) اللذان قاما بتعنيف الصبي في محافظة الديوانية، بعد أن وصلت مناشدة بشأن هذا الموضوع".

وأضاف البيان، أنه "باشرت مديرية حماية الأسرة والطفل والشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بإجراءاتها وفق أحكام المادة 413 أولا من قانون العقوبات العراقي، وإلقاء القبض على والد الصبي بعد قيامه بتعنيفه، وإحالته أمام قاضي التحقيق، فيما تجري قوات الشرطة عملية تحري عن عم الصبي للقبض عليه".ورافقت قوة الشرطة، بحسب البيان، "الصبي المعنف الى المستشفى للإشراف على علاجه، وتوفير جميع احتياجاته، والاستماع الى الأطباء للاطمئنان على صحته".

وأكد وزير الداخلية، على "الاستمرار بمتابعة هذه الحالة ومعرفة جميع الملابسات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، فضلا عن متابعة الحالات المشابهه والتحرك السريع من قبل الجهات المعنية للحد من الظواهر والحالات الدخيلة على المجتمع العراقي".

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