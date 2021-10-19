2021/10/19 | 15:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المتحدث باسم قيادة العمليلت المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، أن القوات الامنية لا تسمح بأي اعتداءات على اي مفصل من مفاصل الدولة.

وقال الخفاجي في حديث لـ السومرية، إن "قيادة العمليات المشتركة والقوات الامنية مستمرة في تأمين ونقل صناديق الاقتراع وحمايتها لحين انتهاء عمليات العد والفرز".وأضاف، ان "القوات الامنية شددت الحراسة على جميع مفاصل مخازن الاقتراع ولا نسمح بأن يكون هناك تهديد للسلم المجتمعي".

وتابع المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، "لا نسمح بأي اعتداءات على اي مفصل من مفاصل الدولة".وختم الخفاجي بالقول، إن "تواجد قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك اليوم هو للاشراف على توزيع واعداد الخطط الامنية واعادة انفتاح القطعات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشتركة تؤكد تشديد الحراسة الامنية على صناديق الاقتراع ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المشتركة تؤكد تشديد الحراسة الامنية على صناديق الاقتراع ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).