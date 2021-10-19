وصول مئات المتظاهرين الى منطقة الخضراء

2021/10/19 | 15:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفارة الامريكية أطلقت صفارات الانذار، مع ثلاث رشقات للمنظومة بشكل تجريبي

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