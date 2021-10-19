2021/10/19 | 15:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حدد تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، المخولين بالتعبير عن موقفه الرسمي.وذكر التحالف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “المعبر عن الموقف الرسمي لتحالف الفتح هو رئيس التحالف هادي العامري والناطق ‏الرسمي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح يحدد المخولين بالتعبير عن موقفه الرسمي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يحدد المخولين بالتعبير عن موقفه الرسمي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح يحدد المخولين بالتعبير عن موقفه الرسمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).