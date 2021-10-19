فنان ينشر صورًا لعراة يسيرون على شواطئ البحر الميت

2021/10/19 | 15:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين قمم الصحراء التي تشق عنان السماء وشريط أزرق رفيع في البحر الميت يتلألأ من بعيد، بدأت شخصيات أشبه بالأشباح وعددها نحو 200 رجل وامرأة، يغطهيم الطلاء باللون الأبيض من الرأس إلى أخمص القدمين، بالظهور من خلف نتوء صخري.

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