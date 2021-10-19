المفوضية توجه نداءً أخيراً لجميع المرشحين

2021/10/19 | 15:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعوجهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، نداء أخيراً لجميع المرشحين.وقالت المفوضية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "إلى جميع المرشحين سواء الأفراد أو من الأحزاب والتحالفات السياسية ممن لديهم طعن في نتائج انتخابات مجلس النواب 2021 التي أعلنتها المفوضية، بأن نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم الموافق 19 تشرين الأول الحالي، هو اليوم الأخير لتقديم الطعون".وشددت المفوضية على "ضرورة تقديم الأدلة الساندة للطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ مدة انتهاء الطعن".

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