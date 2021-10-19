المفوضية تطلق ’نداءً’ إلى المرشحين.. اليوم الأخير لتقديم الطعون في النتائج

2021/10/19 | 15:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

خاطبت المفوضية العليا للانتخابات، الثلاثاء، المرشحين من الأفراد والأحزاب والتحالفات، بشأن موعد الطعون في نتائج الانتخابات وتقديم الأدلة.

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وقالت المفوضية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 تشرين الأول 2021)، "إلى جميع المرشحين سواء الأفراد أو من الأحزاب والتحالفات السياسية ممن لديهم طعن في نتائج انتخابات مجلس النواب ٢٠٢١ التي أعلنتها المفوضية، بأن نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم الموافق ٢٠٢١/١٠/١٩، هو اليوم الأخير لتقديم الطعون".

وأضافت، "هناك إمكانية لتقديم الأدلة الساندة للطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ مدة انتهاء الطعن".

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