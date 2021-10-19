مغنية تركية تعترف: هربت من الخدمة العسكرية في إسرائيل

2021/10/19 | 15:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المغنية التركية لينيت، مؤخرا، إنها كانت قد هربت من الخدمة في الجيش الإسرائيلي.

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