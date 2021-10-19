2021/10/19 | 16:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1835 اصابة بـ وباء كورونا و 3256 حالة شفاء اضافة الى وفاة 25 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

التالي

منذ 47 دقيقة

نداء أخير من المفوضية إلى المرشحين

منذ ساعتين

برعاية الحلبوسي..



المباشرة بـ12 مشروعاً في هيت

منذ 3 ساعات

العميد عامر شرقي مديراً لمرور الانبار

منذ 7 ساعات

الثقافة تدرس اطلاق ثلاثة مشاريع خاصة بحفظ ورقمنة أرشيف العراق

منذ 7 ساعات

وزير العدل يتفق مع نظيره الايراني هلى انشاء مركز للتحكيم الدولي

منذ 8 ساعات

رد 1360 طعناً بع اعلان نتائج الانتخابات

منذ 21 ساعة

صحة الأنبار توجه بمنع دخول الموظفين والمراجعين لدوائرها مالم يقدموا بطاقة اللقاح

منذ 22 ساعة

احباط محاولة تهريب حاويات مخالفة للضوابط في منفذ ام قصر

منذ 22 ساعة

التربية توضح بشأن قرار عبور تلاميذ المراحل الأربعة الأولى

منذ يوم واحد

الصحة تسجل 1559 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 1835 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 1835 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).