2021/10/19 | 16:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف الفنان أحمد رزق في تصريح، اليوم الثلاثاء، عن سبب انسحابه من عرض فيلم ريش الذى عرض على هامش مهرجان الجونة.وقال أحمد رزق :” الموضوع خد حجم أكبر من حجمه بكثير؛ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “معجبنيش”..



أحمد رزق يكشف سبب انسحابه من عرض فيلم “ريش” المركز الخبري الوطني.

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