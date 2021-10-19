ف 6 : تعليم الطفل : ( صناعة الانسان ) - أحمد صبحى منصور

2021/10/19 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( ضعف البشر في رؤية قرآنية ) الباب الأول : ضعف البشر الجسدى ف 6 : تعليم الطفل : ( صناعة الانسان )أولا : 1 ـ هناك قبائل بدائية تعيش منعزلة في مجاهل غابات الأمازون ، لم يتغير حالها من مئات القرون ، ترفض التواصل مع الغرباء ، وتتمسك بما عاشت عليه .



نفترض أن بعثة مستكشفين أخذوا طفلا رضيعا من احدى هذه القبائل ، ونقلوه ليعيش في لندن ، ليتعلم فيها كبقية أطفالها ، سينشأ في لندن طفلا ا ......





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