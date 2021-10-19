2021/10/19 | 16:25 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شريط الاخبار

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 | 04:06 مساءً

| عدد القراءات : 33

تزوير الانتخابات..



محتجون يبدأون اعتصامهم المفتوح امام المنطقة الخضراء

اعلنت جموع المتظاهرين المحتجيـن رفضـا لنتائج الانتخابات ، اعتصامها المفتوح امام بوابات دخول المنطقة الخضراء، من جهة الجسر المعلق ، اليوم الثلاثاء ، فيما بدأت القوات الامنية اغلاق جميع مداخل المنطقة الخضراء بما فيها المربع الرئاسي والمنطقة الدولية .



وبادرت جموع المتظاهرين ، الى نصب الخيم والسرادقات وسط الشوارع الرئيسـة المؤدية الى الجسر المعلق ، للبدء بالاعتصام المفتوح ، فيما واصلت القوات الامنية انتشارها الميداني قرب المداخل الرئاسية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تزوير الانتخابات.. محتجون يبدأون اعتصامهم المفتوح امام المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تزوير الانتخابات.. محتجون يبدأون اعتصامهم المفتوح امام المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).