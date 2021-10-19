تطمينات بشان تشكيل الحكومة.. الربيعي: ببعض الأحزاب تريد الدولة تمشي مشية الاعرج

2021/10/19 | 16:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجب ان تكون ثنائية ( السلطة - المعارضة) لإيماننا بوجود رقابة حقيقية من المعارضة على الحكومة لتقويمها ومراقبة أداءها.

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