انتخاب مصر رئيساً للمكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب لعامي 2022-2023

2021/10/19 | 16:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة – مباشر: انتخب مجلس وزراء النقل العرب، بالإجماع اليوم خلال فعاليات الدورة الـ 34 لمجلس وزراء النقل العرب مكتبه التنفيذي للعامين المقبلين 2022- 2023.وتضمن التشكيل الجديد مصر رئيساً والمملكة العربية السعودية نائباً، وعضوية كل من تونس، …

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