كولومبيا تدرس إخصاء أفراس نهر إمبراطور المخدرات الراحل بابلو إسكوبار

2021/10/19 | 16:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتنامى وتتعاظم الآن أعداد أفراس النهر التي كان يمتلكها بارون المخدرات الراحل بابلو إسكوبار في كولومبيا ولكنها أصبحت تشكل تهديدًا للإنسان والبيئة.

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