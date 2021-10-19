حقيقة إيران وروسيا و

2021/10/19 | 16:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الكاتب والصحفي الأميركي الشهير، بوب وودوارد، مقتطفات من آخر مقابلة أجراها مع وزير الخارجية الأميركي الأسبق، كولن باول، قبل نحو ثلاثة أشهر من وفاته، وقد تحدث فيها عن مرضه وعن قضايا استراتيجية، أبرزها أفغانستان وروسيا وإيران وكوريا الشمالية

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