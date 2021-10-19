2021/10/19 | 16:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ألقت قوة أمنية، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم بقضايا التزوير في العاصمة بغداد.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تنفيذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بقضايا التزوير في بغداد المركز الخبري الوطني.

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