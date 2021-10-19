2021/10/19 | 16:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على متهم مطلوب بقضايا التزوير في بغداد وتنفيذ عملية أمنية في كركوك.

وقالت القيادة في بيان، انه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة والقبض على الجناة وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، تمكنت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من مكافحة اجرام حي العامل، من إلقاء القبض على متهم صادر بحقه أمر قبض وفق أحكام المادة ٢٩٨/٢٨٩”تزوير” على أثر عملية رصد وتحري في منطقة “شهداء البياع” جنوب غرب بغداد”.

واضافت انه “تم إحالته اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه “.

واشارت القيادة الى انه “في سياق اخر نفذت قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية بألاشتراك مع مفارز كتيبة هندسة ميدان الفرقة عملية أمنية للبحث عن المطلوبين وبسط سلطة القانون في منطقة “خربة عزيز” بناحية الرياض ضمن قاطع عمليات كركوك “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحادية تقبض على متهم بالتزوير في بغداد وتنفذ عملية امنية بكركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحادية تقبض على متهم بالتزوير في بغداد وتنفذ عملية امنية بكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).