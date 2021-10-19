الشرطة الاتحادية تلقي القبض على متهم بالتزوير في بغداد

2021/10/19 | 16:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ألقت قوة أمنية، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم قضايا التزوير في العاصمة بغداد.وذكرت وزارة الداخلية في بيان، انه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة والقبض على الجناة وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، تمكنت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات […]

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