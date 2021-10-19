صرف بموجبها أكثر من مليارين.. النزاهة تعلن ضبط معاملات عقارية مزورة

2021/10/19 | 16:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت هيئة النزاهة، ضبط معاملات عقارية مزورة صرفت بموجبها ملياران و(400) مليون دينار.

وقال بيان للهيئة وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بتلقيها معلومات عن وجود معاملات رهن عقاري غير أصولية صادرة عن ملاحظية التسجيل العقاري في (راوة) ومروجة عن طريق الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في الأنبار".

وأوضح البيان أنه "تم تشكيل فريق عمل مؤلف من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة الذي انتقل إلى مقر الشركة، وضبط (16) معاملة رهن عقاري صادرة عن ملاحظية التسجيل العقاري في (راوة)، إذ قادت تحرياته إلى أن تلك المعاملات تم بموجبها وضع إشارة حجز على عقارات لا وجود له على أرض الواقع وأن المعاملات التي أيدت صحة صدور كتب الحجز والأوليات المتعلقة بالموضوع كانت مزورة ومعنونة بكتب تم بموجبها منح قروض بمبلغ (2,400,000,000) دينار".

وأضاف أن "عملية الضبط أفضت إلى تنظيم ملاكات المكتب محضر ضبط أصولي بالمبرزات المضبوطة وعرضها على قاضي التحقيق المختص الذي قرر إصدار أوامر قبض بحق المتهمين السبعة المسؤولين عن إنجاز تلك القروض (موظفين ومستفيدين)، استنادًا إلى أحكام المادة (318) من قانون العقوبات".

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