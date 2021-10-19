التعليم تعلن نتائج تعديل الترشيح وقبول طلبة السنة السابقة

2021/10/19 | 17:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، نتائج تعديل ترشيح للسنة الدراسية 2022/2021 وقبول طلبة السنة السابقة.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “ضمت قوائم القناة العامة […]

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