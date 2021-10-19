يونيسف تشكو وضع اطفال اليمن: 4 يقتلون أو يشوهون يوميا

2021/10/19 | 17:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حين يعاني نحو 400 ألف من سوء تغذية حاد، وخرج أكثر من 2 مليون من التعليم.

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