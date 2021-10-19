وفد تجاري إسرائيلي في أبوظبي لبحث الفرص الاستثمارية

2021/10/19 | 17:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد تجاري إسرائيلي كبير هذا الأسبوع العاصمة الإماراتية أبوظبي لبحث الفرص الاستثمارية أمام الشركات الإسرائيلية، وفقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

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